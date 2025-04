ZDH und Gesamtmetall

Die SPD dringt auf eine Anhebung des Mindestlohns von derzeit 12,82 Euro pro Stunde auf 15 Euro. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / stockfotos-mg)

Hauptgeschäftsführer Zander sagte der "Bild"-Zeitung, eine erzwungene Erhöhung auf 15 Euro würde einen Anstieg des Mindestlohns von über 76 Prozent in nur zehn Jahren bedeuten. Die Tariflöhne seien im selben Zeitraum erheblich langsamer gestiegen. Zander warnte, ein Mindestlohn von 15 Euro würde in der aktuellen Wirtschaftskrise schwere ökonomische Schäden anrichten und zu massiv steigenden Preisen etwa bei Friseuren, Bäckern oder in der Gastronomie führen.

Dittrich: "Deutschland kann sich das nicht leisten"

Handwerkspräsident Dittrich erinnerte im Deutschlandfunk daran, dass nicht die Politik für die Festsetzung des Mindestlohns zuständig sei, sondern eine Kommission, in der Gewerkschaften, Arbeitgeber und Wissenschaftler vertreten seien. Dittrich betonte, er mache sich Sorgen, dass mit dem Mindestlohn das Tarifgefüge zu stark unter Druck gesetzt werde, in einer Phase, in der Deutschland sich das nicht leisten könne.

SPD-Generalsekretär Miersch hatte einen gesetzlich verordneten Mindestlohn von 15 Euro pro Stunde ins Gespräch gebracht, sollte die Mindestlohn-Kommission anders entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.