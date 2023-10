Metall-Industrie

Christiane Benner, die neue IG Metall-Vorsitzende (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Verbandspräsident Wolf erklärte, es gebe immer Schnittmengen, die es auszuloten gelte. Beide Sozialpartner hätte ein Interesse an einem wettbewerbsfähigen Standort, weil nur so viele Arbeitsplätze in der Metall- und Elektro-Industrie zu halten seien.

Die neue IG Metall-Vorsitzende Benner kündigte an, sie wolle die Gewerkschaft stärker im Team führen und die Belange der Beschäftigten sichtbarer machen. Zudem wolle sie sich für einen Industriestrompreis und für Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen einsetzen. Benner war auf dem Gewerkschaftstag in Frankfurt am Main heute mit mehr als 96 Prozent der Stimmen zur neuen IG Metall-Vorsitzenden gewählt worden. Die größte Gewerkschaft Deutschlands wird damit erstmals in ihrer mehr als 130-jährigen Geschichte von einer Frau geführt.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.