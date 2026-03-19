In Deutschland wird über Maßnahmen gegen die gestiegenen Benzinpreise diskutiert. (imago / Kirchner-Media / Christopher Neundorf)

Dienstreisen mit dem privaten Pkw sollten entlastet werden, sagten der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Radtke, und der Chef der Christlich-Sozialen Arbeitnehmerunion, Ullrich, dem "Tagesspiegel". Die Pendlerpauschale war zum Jahreswechsel auf 38 Cent pro Kilometer angehoben worden, aber nur für die einfache Wegstrecke zur Arbeit. Radtke und Ullrich forderten, die Pendlerpauschale für Dienstreisen mit dem eigenen Auto ebenso anzuheben. Zudem regten sie eine steuerfreie Mobilitätszulage als tarifliches Instrument an.

Die schwarz-rote Koalition bringt am Vormittag ein Maßnahmenpaket gegen hohe Benzin- und Dieselpreise in den Bundestag ein. Geplant ist etwa, die Befugnisse des Bundeskartellamts zu erweitern. Außerdem sollen Tankstellen nur noch einmal täglich ihre Preise erhöhen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.