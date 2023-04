Ein Facharbeiter in Deutschland. (dpa)

In der Industrie kostete eine Arbeitsstunde einschließlich Lohnnebenkosten 2022 durchschnittlich 44 Euro, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das waren 44 Prozent mehr als im Durchschnitt der 27 EU-Staaten. Bei den wirtschaftlichen Dienstleistungen lagen die Arbeitskosten in Deutschland mit 38 Euro je Arbeitsstunde um 26 Prozent über dem EU-Schnitt.

Insgesamt liegt Deutschland damit wie in den Vorjahren an siebter Stelle in der EU. Am höchsten waren die Arbeitskosten in Luxemburg, am niedrigsten in Bulgarien.

Im Zehn-Jahresvergleich hat sich Arbeit aber vor allem in Osteuropa stark verteuert.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.