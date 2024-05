Das Schild der Eurostat-Behörde am Gebäude in Luxemburg. (MAGO / Steinach)

Nach Angaben des EU-Statistikamts Eurostat lag der Wert im April bei 6,4 Prozent, nach 6,5 Prozent im Vormonat. Demnach waren knapp elf Millionen Menschen im Währungsraum erwerbslos.

Am höchsten war die Arbeitslosigkeit mit 11,7 Prozent in Spanien, am niedrigsten in Malta mit 3,1 Prozent. Für Deutschland wird die Quote mit 3,2 Prozent angegeben.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.