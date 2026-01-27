Konjunkturbelebung

Die Arbeitslosigkeit in Spanien ist die niedrigste seit 18 Jahren, aber dennoch eine der höchsten in der EU. (picture alliance / abaca / Europa Press / ABACA)

Sie lag im vierten Quartal 2025 bei ⁠9,9 Prozent, wie ‌aus heute veröffentlichten amtlichen Daten hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit der Finanzkrise von 2008, die Spanien besonders hart getroffen hatte. Ökonomen führen die Entwicklung auf das starke spanische Wirtschaftswachstum, eine Arbeitsmarktreform aus dem Jahr 2021 und auf den Zuzug von Migranten zurück.

Innerhalb der Europäischen Union ist die spanische Arbeitslosenquote allerdings immer noch eine der höchsten. Besonders hoch ist die Jugendarbeitslosigkeit, die bei 23 Prozent liegt.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.