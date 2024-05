Die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone stagniert. (MAGO / Steinach)

Die saisonbereinigte Quote lag im März wie bereits in den Vormonaten unverändert bei 6,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte. Vor einem Jahr war die Quote in den 20 Ländern mit der Gemeinschaftswährung mit 6,6 Prozent etwas höher. Nach den Schätzungen von Eurostat waren mehr als elf Millionen Menschen auf Arbeitssuche.

Die höchste Arbeitslosenquote hatte Spanien mit 11,7 Prozent, die niedrigste verzeichneten Tschechien und Polen mit jeweils 2,9 Prozent.

Für Deutschland gab Eurostat die Arbeitslosenquote mit 3,2 Prozent an. Die EU-Behörde verwendet zur internationalen Vergleichbarkeit eine andere Berechnungsweise als die Bundesagentur für Arbeit. Den deutschen Zahlen zufolge liegt die Quote hierzulande derzeit bei 6,0 Prozent.

