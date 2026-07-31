Wirtschaft
Arbeitslosenzahl steigt auf über drei Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im Juli ‌zugenommen und ⁠überschreitet nun die Marke ⁠von drei Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete 3 Millionen 7-tausend Arbeitslose, wie die Behörde in Nürnberg mitteilte. Das seien 71.000 mehr als im Juni und 28.000 mehr als vor einem Jahr.

    Das Logo der Agentur für Arbeit: ein stilisiertes weißes A in einem roten Kreis
    Die Arbeitslosenzahl steigt auf über drei Millionen. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)
    Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juni um 0,2 Punkte auf ⁠6,4 ⁠Prozent.
    Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, blieb gegenüber dem Vormonat unverändert. Mit 3 Millionen 645-tausend war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.
    Mit Beginn der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen im Juli ​regelmäßig. Viele junge Menschen werden nach dem Ende ‌ihrer Ausbildung vorübergehend arbeitslos, Arbeitsverhältnisse laufen zum Quartalsende aus und Betriebe verschieben Einstellungen bis nach den Ferien.
    Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.