Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Juni um 0,2 Punkte auf 6,4 Prozent.
Die Unterbeschäftigung, die auch Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen erfasst, blieb gegenüber dem Vormonat unverändert. Mit 3 Millionen 645-tausend war sie um 28.000 höher als vor einem Jahr.
Mit Beginn der Sommerpause steigt die Zahl der Arbeitslosen im Juli regelmäßig. Viele junge Menschen werden nach dem Ende ihrer Ausbildung vorübergehend arbeitslos, Arbeitsverhältnisse laufen zum Quartalsende aus und Betriebe verschieben Einstellungen bis nach den Ferien.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.