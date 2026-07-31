Wirtschaft

Arbeitslosenzahl steigt auf über drei Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat im Juli ‌zugenommen und ⁠überschreitet nun die Marke ⁠von drei Millionen. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete 3 Millionen 7-tausend Arbeitslose, wie die Behörde in Nürnberg mitteilte. Das seien 71.000 mehr als im Juni und 28.000 mehr als vor einem Jahr.