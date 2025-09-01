Für Deutschland gab Eurostat die Arbeitslosenquote mit 3,7 Prozent an. (MAGO / Steinach)

Wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg mitteilte, lag die saisonbereinigte Quote im Juli bei 5,9 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkt unter der vom Juni. Die höchsten Quoten verzeichneten Spanien und Finnland mit etwa zehn Prozent. Am niedrigsten war die Arbeitslosenquote in Malta und Tschechien mit 2,6 und 2,8 Prozent.

Für Deutschland gab Eurostat die Arbeitslosenquote mit 3,7 Prozent an. Die EU-Behörde verwendet zur internationalen Vergleichbarkeit eine andere Berechnungsweise als die Bundesagentur für Arbeit. Diese hatte die Quote zuletzt mit 6,4 Prozent angegeben.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.