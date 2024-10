Die Arbeitslosigkeit in der Euro-Zone ist unverändert. (MAGO / Steinach)

Die Quote lag wie im Juli bei 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Die Zahl der Arbeitslosen wurde mit mehr als 10,9 Millionen angegeben. Am höchsten blieb die Quote in Spanien mit 11,3 Prozent, am niedrigsten war sie in Tschechien mit 2,6 Prozent.

Für Deutschland gab Eurostat eine Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent an. Weil die EU-Behörde zur internationalen Vergleichbarkeit eine andere Berechnungsweise nimmt, ist die Zahl deutlich niedriger als die der Bundesagentur für Arbeit. Diese hatte für September eine Quote von 6,0 Prozent angegeben.

