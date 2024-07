Integration Geflüchteter

Bundesarbeitsminister Heil hat sich für eine schnellere Anerkennung von Berufen Geflüchteter ausgesprochen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

In diesem Punkt gehe man in Deutschland zu bürokratisch vor, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Dass vielfach die Qualifikationen der Menschen zu lange unberücksichtigt blieben, sei eine Bremse für deren Integration in den Arbeitsmarkt. Heil forderte die Regierungen auf Landesebene auf, bereits zugesicherte Verbesserungen schnellstmöglich umzusetzen. Der Minister erklärte zudem, dass Sprachbarrieren sowie eine fehlende Betreuung von Kindern Alleinerziehender Probleme darstellten.

Im November hatte Heil angekündigt, dass Geflüchtete angesichts des Fachkräftemangels schneller in Arbeitsstellen vermittelt werden sollen. Schwerpunktmäßig sollten dabei Ukrainerinnen und Ukrainer berücksichtigt werden. Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen jedoch, dass die Vermittlungsquote trotz der Maßnahmen weiterhin auf einem deutlich niedrigeren Niveau ist als von der Regierung angestrebt.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.