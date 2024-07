Regierungskonzept

Arbeitsminister Heil (SPD) nennt Änderungen beim Bürgergeld "vertretbar"

Bundesarbeitsminister Heil hat die geplanten Änderungen beim Bürgergeld als vertretbaren Kompromiss bezeichnet. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, das Bürgergeld bleibe eine verlässliche, solidarische Leistung für Menschen in Not. Nicht nur in Teilen der Koalition stoßen die Pläne der Ampel-Regierung auf Kritik.