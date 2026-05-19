Digitalisierung

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) auf der re:publica in Berlin (picture alliance / dts-Agentur)

Aus ihrer Sicht könne man die Entwicklung in diesem Bereich nicht einfach laufen lassen, sagte die SPD-Politikerin auf der Digitalkonferenz re:publica in Berlin. Sie fügte hinzu, man werde die Zukunft des Landes nicht in die Hände von Technologiekonzernen legen.

Bas erklärte außerdem, in der Arbeitswelt werde es durch KI eher zu einem Jobumbau als zu einem Jobabbau kommen. Entscheidend sei daher die Weiterbildung der Arbeitnehmer.

Auch der Staat selbst ist nach Ansicht der Ministerin in digitaler Hinsicht oft zu schwerfällig. Dies solle sich ändern - etwa mit einem Portal, auf dem Bürger künftig Sozialleistungen abwickeln könnten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.