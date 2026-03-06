Gesetzliche Rentenversicherung

Ab Juli bekommen die Rentner in Deutschland mehr Geld. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Die Altersbezüge würden um 4,24 Prozent angehoben, teilte Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin, Bas, mit. Im Dezember war noch mit einem Rentenplus von 3,73 Prozent gerechnet worden. Bas führte aus, die gute Lohnentwicklung ermögliche erneut eine spürbare Anpassung, in der die Verlässlichkeit der gesetzlichen Rente zum Ausdruck komme. Die Erhöhung liege damit zum vierten Mal in fünf Jahren bei über vier Prozent.

Die Rentensteigerung muss vom Bundeskabinett und vom Bundesrat gebilligt werden. Die Altersbezüge lägen dann erneut deutlich über der erwarteten Inflation. Die Bundesregierung rechnet für dieses Jahr mit einer allgemeinen Preissteigerung von 2,1 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.