Mathias Middelberg (CDU) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Arbeitsministerin und SPD-Chefin Bas sagte im ARD-Fernsehen, es müssten mindestens um die 500 Euro im Jahr sein. Ein deutlich geringerer Betrag wäre nicht glaubwürdig. Bas betonte, die versprochene Einkommensteuer-Reform müsse wie zugesagt zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Middelberg, sagte im Deutschlandfunk, Bas' Zielrichtung sei richtig. Ob man das erreichen könne, hänge von der Steuerreform ab. Um diese umzusetzen, müsse man beim Haushalt konsequent sparen. Dafür sehe er ausreichend Potenzial. Der CDU-Politiker sprach sich gegen feste Fristen aus. Es sei nicht schlimm, wenn mal etwas länger dauere, aber dafür das Ziel erreicht werde, so Middelberg.

Die Bundesregierung will in den kommenden Wochen mehrere Reformvorhaben etwa in den Bereichen Rente und Steuern auf den Weg bringen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.