Haushaltsdebatte im Bundestag

Reformpläne: Bundeskanzler Merz und Arbeitsministerin Bas. (imago / Christian Spicker)

Die SPD-Politikerin sagte in der Debatte über ihren Etat, sie sei zuversichtlich, dass mit der Novelle eine Balance zwischen Solidarität und Eigenverantwortung gelingen werde. Man wolle Gerechtigkeit für diejenigen, die Unterstützung brauchten, aber auch für jene die diese Unterstützung mit ihrer täglichen Arbeit finanzierten. Bas betonte, sie sei hier im engen Austausch mit Bundeskanzler Merz.

Erwartet werden unter anderem Änderungen bei den Sanktionen bei Bürgergeld-Beziehenden, die Jobcenter-Termine nicht wahrnehmen oder eine mögliche Arbeitsaufnahme wiederholt ablehnen. Mit einem Gesetzesentwurf wird für die kommenden Wochen gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.