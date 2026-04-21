Die frühere US-Arbeitsministerin Lori Chavez-DeRemer (picture alliance / Sipa USA / CQ-Roll Call)

Laut einem Sprecher des Weißen Hauses verlässt Chavez-DeRemer die Regierung, um eine Stelle in der Privatwirtschaft anzutreten. Der derzeitige Stellvertreter Sonderling solle das Amt übernehmen. Mehrere Mitarbeiter von Chavez-DeRemer, darunter ihr Stabschef, waren in den vergangenen Monaten ebenfalls zurückgetreten. Derzeit läuft eine interne Untersuchung zu Vorwürfen wegen Fehlverhaltens in der Behörde.

Chavez-DeRemer ist die dritte Frau, die aus dem Kabinett unter US-Präsident ausscheidet. Trump hatte im März die umstrittene Heimatschutzministerin Noem entlassen sowie Anfang April Justizministerin Bondi.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.