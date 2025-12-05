Star-Architekt Frank Gehry im Oktober 2023 bei einer Gala zu seinen Ehren in Los Angeles (picture alliance / Photoshot)

Wie seine Büroleiterin bestätigte, starb Gehry im Alter von 96 Jahren im kalifornischen Santa Monica. Der Architekt ist unter anderem für das Guggenheim-Museum im spanischen Bilbao bekannt, für die Walt Disney Concert Hall in Los Angeles und das Gebäude der DZ Bank am Pariser Platz in Berlin.

Gehry wurde mit vielen Architekturpreisen ausgezeichnet, darunter der höchsten Auszeichnung der Branche, dem Pritzker-Preis.

Geboren wurde Gehry 1929 im kanadischen Toronto als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen. Später zog die Familie nach Los Angeles. In den 1960er Jahren gründete Gehry sein eigenes Architektur-Studio in Los Angeles. Gehry arbeitete bis ins hohe Alter an Projekten.

