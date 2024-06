Der japanische Architekt Fumihiko Maki ist gestorben. (imago)

Er starb im Alter von 95 Jahren in Tokio. Maki zählte zu den bedeutendsten Architekten seines Landes. Zu seinen bekanntesten Bauten gehören das Aga Khan Museum in Toronto, das Four World Trade Center in New York, das Kunst- und Kulturzentrum Sea World im chinesischen Shenzhen sowie das Mehrzweckgebäude Spiral Building in Tokio. 1993 erhielt Maki den Pritzker-Preis, der weltweit als höchste Auszeichnung für Architekten gilt.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.