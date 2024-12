ARD behält die "Sportschau" (picture alliance/firo Sportphoto/Ralf Ibing)

Der öffentlich-rechtliche Sender habe sich bei der Rechteauktion der Deutschen Fußball-Liga gegen RTL durchgesetzt, schreibt die "Bild"-Zeitung. Die DFL wollte sich nicht äußern. Sie will am Donnerstag in Frankfurt am Main die Ergebnisse der Versteigerung bekanntgeben.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.