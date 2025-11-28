ARD Logos auf dem Haus des ARD-Hauptstadtstudios. (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Neben dem Programm Puls für junge Zuhörer vom Bayerischen Rundfunk und den drei Wellen Blue, Schlager und Info Spezial vom Norddeutschen Rundfunk trifft es die BR-Radioangebote Verkehr und Schlager. Beim Mitteldeutschen Rundfunk kommt das Aus für die Wellen Klassik, Tweens und Schlagerwelt, und beim WDR für die Programme Event und Die Maus. Im Südwesten soll es neue Kooperationen zwischen dem Hessischen Rundfunk, dem Südwestrundfunk und dem Saarländischen Rundfunk geben.

