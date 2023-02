Öffentlich-Rechtliche

Die ARD will im Juni über ein Mantelprogramm für die Dritten Programme entscheiden (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Der derzeitige Vorsitzende, der SWR-Intendant Gniffke, sagte dem Evangelischen Pressedienst, wegen regional jedoch sehr unterschiedliche Priorisierungen sei es möglich, dass sich nur ein Teil der Sender für ein gemeinsames Drittes Programm zusammenschaltet. Diese könnten dann in gewissen Stunden trotzdem eine eigene regionale Berichterstattung senden. Zudem regte Gniffke an, noch in diesem Jahr einen öffentlich-rechtlichen Informationskanal im linearen Fernsehen aufzugeben. Er sprach sich im Portal "The Pioneer" für eine Umwandlung in ein rein digitales Internet-Angebot aus. Um welchen Kanal es sich konkret handele, sei noch festzulegen..

Die ARD hatte angekündigt, dass Kooperationen zum Regelfall werden sollen, um Kosten zu sparen und mehr Kräfte für journalistische Expertise zu bündeln.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.