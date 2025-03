Fußball

Argentinien für WM 2026 qualifiziert - klarer Sieg gegen Brasilien

Als erste südamerikanische Mannschaft hat sich Fußball-Weltmeister Argentinien die Teilnahme an der Weltmeisterschafts-Endrunde 2026 gesichert. In der WM-Qualifikation setzte sich das Team von Trainer Lionel Scaloni gegen Brasilien in Buenos Aires mit 4:1 durch.