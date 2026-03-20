Militärputsch

Argentiniens Präsident Javier Milei. (Archivbild) (AFP / LUIS ROBAYO)

Am 24. März 1976 putschte das Militär in Argentinien. Während der nachfolgenden Diktatur wurden laut offiziellen Schätzungen etwa 30.000 Menschen willkürlich festgenommen und ermordet. Die Militärs begründeten ihren Staatsstreich unter anderem mit der Gewalt durch linke Gruppen, die den Staat zu destabilisieren gedroht habe. Die Regierung Milei folgt dieser Argumentation und spricht von einem bewaffneten Konflikt vor dem Putsch. In Argentinien ist die Ablehnung der Diktatur seit deren Ende fest in der Gesellschaft verankert. Im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Ländern fand eine umfassende juristische Aufarbeitung statt, bei der zahlreiche Verantwortliche verurteilt wurden.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.