Sparkurs von Präsident Milei

Sein Sprecher teilte in Buenos Aires mit, damit werde die Ankündigung Mileis umgesetzt, den, so wörtlich - "aufgeblähten öffentlichen Sektor" - zu entschlacken und die Staatsausgaben zu senken.

In der argentinischen Hauptstadt sowie in weiteren Städten protestierten tausende Entlassene an ihren bisherigen Arbeitsplätzen mit Trommeln. Sie wurden unterstützt von der Gewerkschaft der Staatsbediensteten. Die Organisation kritisierte das rigorose Vorgehen des Präsidenten und warnte angesichts der Entlassungen vor wachsender Armut in Argentinien.

