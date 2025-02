Gesundheit

Der argentienische Präsident Javier Milei (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Matilde Campodonico)

Grund für die Entscheidung seien tiefgreifende Differenzen in Bezug auf das Gesundheitsmanagement, insbesondere während der Corona-Pandemie, sagte ein Sprecher von Präsident Milei. Argentinien werde nicht zulassen, dass eine internationale Organisation in die Souveränität des Landes eingreife.

US-Präsident Trump hatte unmittelbar nach dem Beginn seiner zweiten Amtszeit den Austritt der Vereinigten Staaten aus der WHO angeordnet. Milei arbeitet eng mit Trump zusammen und war auch bei dessen Amtsantritt am 20. Januar als einer der wenigen ausländischen Staats- und Regierungschefs eingeladen. Die USA sind bisher der größte Geldgeber der WHO.

