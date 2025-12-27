Südamerika

Argentiniens Präsident Javier Milei. (Archivbild) (AFP / LUIS ROBAYO)

Der Etat umfasst Ausgaben in Höhe von 102 Milliarden Dollar. Angestrebt wird ein Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft Südamerikas von 5 Prozent bei einer Inflation von etwa 10 Prozent. In den ersten beiden Jahren der Amtszeit Mileis hatte die Regierung jeweils den Haushalt ​des ​Vorjahres verlängert. In einigen Sektoren stieg die Inflation dramatisch an - auf teilweise 300 Prozent.

Milei verfolgt trotz massiver Proteste einen strikten Sparkurs, vor allem im Sozialbereich. Vergangenes Jahr verzeichnete Argentinien den ersten Haushaltsüberschuss seit mehr als einem Jahrzehnt. Bei ‍den Zwischenwahlen ​vor zwei Monaten errang Mileis Partei einen deutlichen Sieg. Das wurde als Rückendeckung für den radikalen wirtschaftlichen Umbau gewertet.

