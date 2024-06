Argentiniens Präsident Milei kommt nach Deutschland. (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)

Zum Auftakt wird er in Hamburg von der wirtschaftsliberalen Hayek-Gesellschaft geehrt. Mehrere Organisationen haben zu Protesten in der Nähe des Veranstaltungsortes aufgerufen, darunter die Partei Die Linke.

Am Sonntag trifft Milei Bundeskanzler Scholz zu Gesprächen in Berlin. Das Programm des Besuchs wurde nach Angaben der Bundesregierung auf Wunsch der argentinischen Seite gekürzt. So finden weder eine gemeinsame Pressekonferenz noch ein Empfang mit militärischen Ehren statt.

Der rechtspopulistische und libertäre Politiker Milei ist seit Dezember Präsident von Argentinien. Seine umstrittenen Reformen hatten in den vergangegen Monate Proteste ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.