Südamerika

Der argentinische Präsident Javier Milei (l) jubelt mit dem brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro während der CPAC Brasil 2024 (Conservative Political Action Conference). (dpa / Lucas Vinicius Correia)

Beide Politiker nahmen in der südbrasilianischen Küstenstadt Balneário Camboriú an einem Treffen von konservativen und rechten Politikern teil, der sogenannten Conservative Political Action Conference. In einer Rede wetterte der ultralibertäre Milei gegen den Sozialismus und stellte Bolsonaro als Opfer juristischer Verfolgung dar. Gegen Bolsonaro laufen mehrere Ermittlungsverfahren. Er ist bis 2030 für öffentliche Ämter gesperrt.

Milei ist seit Dezember Präsident von Argentinien. Seine umstrittenen Reformen hatten in den vergangegen Monaten Proteste ausgelöst.

