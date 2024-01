Weltwetterorganisation

Die UNO-Wetterbehörde wird erstmals von einer Frau, Celeste Saulo, geleitet Sie trat heute ihr neues Amt an. (Martial Trezzini / KEYSTONE / dpa / Martial Trezzini)

Taalas rief die Regierungen auf, der Wissenschaft Gehör zu schenken und den Wechsel zu erneuerbaren Energien schneller voranzutreiben. "Die Zeit läuft uns davon", warnte Taalas. Saulo konzentrierte sich der WMO zufolge in den vergangenen Jahren auf die Bereiche Windenergieerzeugung, Klimadienstleistungen für landwirtschaftliche Anwendungen und Frühwarnsysteme.

Bei der WMO in Genf ist unter anderem der 1988 gegründete Weltklimarat (IPCC) angesiedelt. Er legt etwa alle sieben Jahre eine umfangreiche Bestandsaufnahme der Klimawissenschaft vor. Seine Berichte sind wegweisend für die Klimapolitik der Regierungen in aller Welt. Die WMO hat ihre Wurzeln in der in den 1870er Jahren gegründeten Internationalen Meteorologischen Organisation. 1950 wurde sie zu einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

