Start der Ariane 5 geglückt (AFP / JODY AMIET)

Die Rakete hob vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana aus ab. Sie hat zwei militärische Kommunikationssatelliten an Bord. Es ist die 117. und letzte Mission der 53 Meter hohen Trägerrakete. Sie wird nach 27 Jahren Dienstzeit in den Ruhestand versetzt. Ariane 5 hat Europa einen direkten Zugang zum Weltall ermöglicht. Ihre Nachfolgerin Ariane 6 kann wegen technischer Verzögerungen erst im kommenden Jahr in Betrieb genommen werden.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.