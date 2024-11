Die Ariane-6-Rakete beim Erstflug im Juli 2024 (S MARTIN -P PIRON / S MARTIN - P PIRON)

Vorausgegangen war der Jungfernflug im Juli dieses Jahres. Vor dem zweiten Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana seien noch mehrere Schritte nötig, hieß es weiter. Am Ende des Testflugs im Juli hatte eine Zündung eines der Triebwerke im oberen Teil der Rakete nicht richtig funktioniert. Dadurch war ein Teil der Rakete als Weltraumschrott im All geblieben, statt wie geplant in der Erdatmosphäre zu verglühen.

Mit der neuen Ariane-6-Rakete will Europa in der Raumfahrt unabhängig von den USA und Russland werden. Das Vorgängermodell Ariane 5 war nach 27 Jahren im Einsatz im Juni vergangenen Jahres zum letzten Mal gestartet. Danach konnten die Europäer zwischenzeitlich nicht mehr eigenständig Satelliten in die Umlaufbahn bringen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.