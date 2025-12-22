Ukraine-Krieg: Russischer Angriff auf Sumy (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Die Gefechte würden sich vor allem auf die Ortschaft Grabowske konzentrieren, erklärte ein Armeesprecher. Man versuche, die Besatzer zurück auf russisches Territorium zu drängen. Zuvor seien etwa 50 Menschen aus dem Grenzdorf von russischen Soldaten illegal festgenommen und gewaltsam nach Russland verschleppt worden, teilte der Menschenrechtsbeauftragte der ukrainischen Regierung, Lubinez, mit. Russland kommentierte den Vorfall bisher nicht.

Die Ukraine hat Russland seit Beginn des Krieges immer wieder vorgeworfen, ukrainische Staatsbürger aus eroberten Gebieten auf russisches Territorium gebracht zu haben, darunter viele Kinder.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.