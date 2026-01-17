Wieder Kämpfe in syrien - hier ein Soldat der Armee. (picture alliance / abaca)

Sie ereigneten sich südöstliche der Millionenstadt Aleppo im Norden des Landes. Die Armeeführung und die kurdisch dominierte SDF-Miliz bezichtigten sich gegenseitig, zuerst angegriffen zu haben. Die SDF hatte eigentlich angekündigt, sich aus der seit Tagen umkämpften Region zurückzuziehen. Die syrische Armee gab die Einnahme der Stadt Deir Hafer östlich von Aleppo bekannt. Berichten zufolge sind dort tausende Menschen wegen der Kämpfe geflohen. Die Armee teilte zudem mit, sie habe zwei bislang kurdisch kontrollierte Ölfelder übernommen.

Die Gefechte stehen im Gegensatz zu einer vertraglich vereinbarten Eingliederung der syrischen Kurden in die nationale Verwaltung und die Armee. Gestern hatte der syrische Übergangspräsident Scharaa angekündigt, die Rechte der kurdischen Minderheit zu stärken. In einem von Scharaa veröffentlichten Dekret heißt es, die kulturelle und sprachliche Identität der Kurden sei ein fester Bestandteil der nationalen Identität Syriens.

