Die Armee kündigte neue Angriffe an und rief die Bewohner auf, umkämpfte Stadtteile zu verlassen. An die kurdischen Kämpfer erging der Appell, ihre Waffen abzugeben. Bisher weigern sie sich, die umkämpften Gebiete aufzugeben oder zu kapitulieren.
Anfang der Woche hatten sich Truppen der islamistischen Übergangsregierung und kurdische Kämpfer in Aleppo Gefechte geliefert. Tausende Zivilisten sind auf der Flucht. Hintergrund ist der Streit über eine geplante Eingliederung kurdischer Institutionen und kurdischer Kämpfer in die staatliche Ordnung.
Diese Nachricht wurde am 10.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.