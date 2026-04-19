Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Anlage sei zerstört worden, teilte die Armee im Onlinedienst Telegram mit. Der Angriff sei in der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer erfolgt. Von russischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung.

Gestern hatte ein Angreifer in einem Wohnviertel der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens sechs Menschen getötet. Der aus Russland stammende Mann wurde von der Polizei schließlich erschossen. Die Hintegründe sind noch unklar. Die ukranischen Behörden ermitteln wegen eines möglichen Terrorakts.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.