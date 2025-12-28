Nach tödlichem Angriff in Israel

Das israelische Militär bei einem Einsatz im besetzten Westjordanland (Archivbild) (Majdi Mohammed/AP/dpa)

Verteidigungsminister Katz erklärte, das Militär gehe mit aller Härte gegen terroristische Zellen in Kabatija vor. Die Stadt sei vollständig abgeriegelt und umzingelt worden. Zudem kündigte Armeechef Samir eine Verstärkung der in dem Gebiet stationierten Truppen an. Am Freitag hatte ein Angreifer im Norden Israels nach Angaben der Polizei einen Mann mit seinem Auto überfahren und eine 18-Jährige erstochen. Er wurde anschließend angeschossen und in ein Krankenhaus gebracht. Katz hatte daraufhin Vergeltung angekündigt.

Der Angriff erfolgte einen Tag nachdem ein israelischer Reservist in Zivil einen Palästinenser im Westjordanland mit seinem Fahrzeug gerammt hatte.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.