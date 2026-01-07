Nachdem die syrische Armee Stadtviertel in Aleppo zu Sperrgebiet erklärt hat, flüchten viele Einwohner. (picture alliance / Anadolu / Kasim Yusuf)

Die Armee erklärte, die Bewohner müssten die Bezirke binnen weniger Stunden über zwei Korridore verlassen. Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad im Dezember 2024 wird das nordsyrische Aleppo von der neuen islamistischen Übergangsregierung kontrolliert. Die beiden Stadtviertel Scheich Maksud und Aschrafijeh stehen allerdings noch unter der Kontrolle kurdischer Einheiten. Gestern und vorgestern war es in Aleppo zu Gefechten gekommen; es gab nach Berichten syrischer Staatsmedien mehrere Tote. Schulen, Hochschulen, Behörden und der Flughafen der zweitgrößten Stadt Syriens blieben geschlossen.

