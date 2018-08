In Schulen mischen sich immer seltener die sozialen Schichten, es wächst die Gefahr einer Polarisierung der Gesellschaft. Was sind die Ursachen dieser Entwicklung und wie lässt sie sich aufhalten? Was unternehmen Länder und Kommunen, um Wohnquartiere für vielfältigere Bevölkerungsgruppen zu schaffen? Und inwieweit müssen neue Akzente im sozialen Wohnungsbau gesetzt werden?

Gesprächsgäste:

Dr. Rico Badenschier , Oberbürgermeister von Schwerin

Dr. Jan Heinisch , Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung in NRW

Dr. Marcel Helbig, Professor für "Bildung und soziale Ungleichheit" an der Uni Erfurt und am Wissenschaftszentrum Berlin

Darüber diskutieren wir in der Länderzeit und auch Ihre Meinung ist gefragt: Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00 800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine E-Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de