Armeniens Regierungschef Paschinjan bei einer Pressekonferenz. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Alexander Patrin)

Ministerpräsident Paschinjan kündigte in Eriwan an, aus einem von Moskau dominierten Sicherheitsbündnis mehrer ehemaliger Sowjetstaaten namens OVKS auszutreten. Die Abkürzung steht für "Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit". Ihr gehören neben Russland auch Kasachstan, Kirgistan und Tadschikistan an. Derzeit ruht die Mitgliedschaft Armeniens.

Das armenisch-russische Verhältnis ist angespannt, seitdem das aserbaidschanische Militär im vergangenen September die Region Bergkarabach einnahm. Dort hatten rund drei Jahrzehnte armenische Separatisten die Vorherrschaft. Armenien bezichtigt Russland, absichtlich nicht eingegriffen zu haben, als das aserbaidschanische Militär einmarschierte.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.