Südkaukasus

Führt einen Kurs der Annäherung an die EU und wird von Putin unter Druck gesetzt: Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan (imago / Anadolu Agency / Ozge Elif Kizil)

2,5 Millionen Wähler sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Premierminister Paschinjan hofft auf die Wiederwahl seiner Partei Zivilvertrag. Er möchte Armenien weiter der EU annähern. Als größter Herausforderer gilt der pro-russische Milliardär Karapetjan mit seiner Oppositionspartei Starkes Armenien.

Im Wahlkampf ging es unter anderem um die künftigen Beziehungen zum langjährigen Gegner Aserbaidschan und dessen Schutzmacht Türkei sowie die Ausrichtung Armeniens im Konflikt zwischen Russland und dem Westen. Kreml-Chef Putin hatte das Land in der vergangenen Woche vor wirtschaftlichen Folgen einer möglichen Annäherung an die Europäische Union gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.