Südkaukasus

Frieden zwischen beiden Ländern sei nicht nur möglich, sondern in Reichweite, sagte Paschinjan während der UNO-Generaldebatte in New York. Er erklärte sich bereit, einen Transportkorridor über armenisches Gebiet zu ermöglichen, der Aserbaidschan mit seiner Exklave Nachitschewan verbindet. Dies ist eine der zentralen Forderungen Bakus für ein Abkommen. Paschinjan gab an, auch gegenseitige Vorbehalte gegen Formulierungen in den Verfassungen seien lösbar. Dabei geht es insbesondere um Gebietsansprüche.

Vor rund einem Jahr hatte Aserbaidschan die mehrheitlich von Armenien bewohnte Region Bergkarabach erobert.

