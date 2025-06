Der armenische Premierminister Pachinian reist zu Gesprächen in die Türkei. (picture alliance / Hans Lucas / Daniel Dorko)

Für den Abend ist ein Treffen mit Präsident Erdogan geplant, der den Besuch initiiert hatte. In Armenien wird von einem historischen Schritt in Richtung Frieden gesprochen, da beide Länder seit mehr als 100 Jahren verfeindet sind. Die Beziehungen zwischen Ankara und Eriwan sind aufgrund von Massenmorden an Armeniern im Osmanischen Reich zur Zeit des Ersten Weltkriegs angespannt. Die gemeinsame Grenze ist geschlossen.

