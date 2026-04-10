Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Erst wenn die Kampfhandlungen endeten und ein entsprechendes Mandat der Vereinten Nation vorliege, könne Deutschland zum Beispiel Minensuchboote in die Straße von Hormus entsenden, um den Seeweg zu sichern, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.Da dies aber bislang noch nicht der Fall sei und man nicht erkennen könne, welche Strategie US-Präsident Trump verfolge, sollte man von der Aufstellung irgendwelcher Szenarien absehen. Wo die USA gebraucht würden, müsse die NATO zusehen, sie bei der Stange zu halten. Ansonsten sei es unabdingbar, dass Europa seine eigene Verteidigungsfähigkeit ausbaue, erklärte Laschet.
Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.