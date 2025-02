DFB-Pokal der Männer

Der Torjubel der Bielefelder zum 1:0. (picture alliance / dpa / Friso Gentsch)

Im heimischen Stadion, auf der "Alm", siegte die Arminia mit 2:1 (2:0). In der 35. Minute brachte Marius Wörl die Bielefelder in Führung, dank eines Eigentors von Julián Malatini in der 41. Minute konnte die Arminia mit einer 2:0-Führung in die Pause gehen. Ein Anschlusstreffer von Oliver Burke in der 56. Minute machte die Partie wieder spannend. Doch Werder konnte nicht nachlegen. Damit zieht Bielefeld ins Halbfinale ein, das Anfang April ausgetragen wird.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.