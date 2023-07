Auch für Tabakerhitzer werden Aromen jetzt verboten. (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild)

Nach dem Bundestag stimmte der Bundesrat dem Gesetz zu, mit dem eine EU-Richtlinie umgesetzt wird. Bei Zigaretten und Drehtabak sind Aromastoffe bereits untersagt.

Zuletzt war der Anteil der Raucher an der erwachsenen Gesamtbevölkerung in Deutschland wieder auf rund 33 Prozent gestiegen. Bei den 14- bis 17-Jährigen hat sich die Quote sogar nahezu verdoppelt.

