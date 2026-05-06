Bukayo Saka erzielte in der 45. Minute das Tor für den Spitzenreiter der englischen Premier League aus London. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.
Havertz kam nach überstandener Muskelverletzung nicht zum Einsatz. Arsenal kann sich in dieser Saison erstmals seit 22 Jahren auch noch den englischen Meistertitel sichern.
Im Finale trifft Arsenal am 30. Mai in Budapest auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München oder Titelverteidiger Paris Saint-Germain, die morgen den zweiten Finalteilnehmer ermitteln.
Diese Nachricht wurde am 06.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.