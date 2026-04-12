Von links nach rechts: Jeremy Hansen, Reid Wiseman, Christina Koch und Victor Glover (Michael Wyke / AP / dpa / Michael Wyke)

Die US-Astronautin Christina Koch sagte bei einer Pressekonferenz im texanischen Houston, beim Blick aus der Raumkapsel im All sei ihr nicht nur die Erde aufgefallen, sondern all das Schwarze um sie herum. Die Erde habe wie ein Rettungsboot im Universum gewirkt. Alle auf dem Planeten gehörten zu einer Crew, so Koch.

Die vier Raumfahrer waren am Freitag nach ihrer Mond-Umrundung zur Erde zurückgekehrt. Ihre Raumkapsel landete nach der rund zehntägigen Mission planmäßig und ohne Zwischenfälle im Pazifischen Ozean vor der kalifornischen Küste.

Artemis 2 diente als Vorbereitung für eine künftige Mondlandung, die die Nasa für das Jahr 2028 anstrebt.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.