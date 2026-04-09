Der Crew der NASA-Mission Artemis-II bereitet sich auf Landung vor. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Nasa)

Die Crew habe noch einmal zahlreiche wissenschaftliche Tests durchgeführt und damit begonnen, Ausrüstung zu verstauen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit.

In der Nacht zum Samstag sollen die drei US-Amerikaner und ein Kanadier im Pazifik landen. Sie waren die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren in der Nähe des Mondes. Dabei entfernten sie sich auch weiter von der Erde als jemals Menschen zuvor.

Für das Jahr 2028 strebt die Nasa wieder eine Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.