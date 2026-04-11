Mondmission

Die "Artemis 2"-Crew (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Nasa )

Die Landung der Orion-Kapsel ist nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa in der Nacht im Pazifischen Ozean vor der Küste von San Diego geplant. Die drei US-Amerikaner und ein Kanadier hatten ihre Mission zur Mondumrundung am 1. April begonnen. In ihrem Verlauf waren sie weiter von der Erde entfernt als jemals Menschen zuvor. Zudem machten sie Aufnahmen des Mondes und der Erde aus bisher nie gesehener Perspektive und sammelten wissenschaftliche Daten. Die Nasa strebt für 2028 wieder eine Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit der "Apollo17" auf dem Mond gelandet.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.